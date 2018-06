Nadal-Del Potro, le match à suivre du vendredi 8 juin

TENNIS / ROLAND-GARROS 2018 / DEMI-FINALE / RAFAEL NADAL - JUAN MARTIN DEL POTRO. Le choc attendu dans ce Roland-Garros 2018 ! Entre l'Espagnol et l'Argentin, on peut s'attendre à un duel de cogneurs ! Del Potro jouera sa deuxième demi-finale à Roland après 2009, Rafael Nadal en sera à sa 10e demie... pour 10 titres ! Qui sortira vainqueur de ce match et se qualifiera pour la finale dimanche ? Réponse en fin d'après-midi !Une vidéo France tv sport réalisée par Kévin Jérault et Christophe Gaudot.