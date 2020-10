Finales dames, double messieurs, tennis-fauteuil et juniors : Suivez le live de la quatorzième journée en direct

On se rapproche de la fin du tournoi à Roland-Garros. Aujourd'hui se disputent la finale dames entre Iga Swiatek et Sofia Kenin, mais aussi la finale du simple messieurs en tennis-fauteuil et la finale du double messieurs. La Française Elsa Jacquemot a remporté le tournoi de simple filles et Dominic Stephan Stricker est le vainqueur du tournoi junior masculin. Suivez la quatorzième journée en direct.