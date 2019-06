Le direct antenne de Roland-Garros - 08/06/2019

Suivez en direct vidéo Roland-Garros du 26 mai au 9 juin 2019. Tous les jours, retrouvez Laurent Luyat, Fabien Lévêque et Mathieu Lartot porte d'Auteuil pour vous faire vivre les 118es internationaux de France. Un nouveau court Philippe-Chatrier, l'inauguration du court Simonne-Mathieu et le grand retour de Roger Federer : cette 118e édition de Roland-Garros sera riche en curiosité. Si Rafael Nadal partira à la conquête d'un 12e titre, Novak Djokovic, vainqueur des deux derniers tournois du Grand Chelem, compte bien remporter Roland-Garros pour la 2e fois. Et on suivra de très près le retour de Roger Federer, absent depuis 2015. Chez les femmes, Simona Halep défendra son titre face à la nouvelle génération emmenée notamment par la N°1 mondiale Naomi Osaka.