Rétro : le quiz de la décennie

En ce mois de décembre 2019, nous vous faisons revivre les plus grands moments de la décennie. Surprises, instants inoubliables ou bilans par sport se sont succédés. Maintenant, il est l'heure de vous tester. D'Usain Bolt à Simone Biles, en passant par Florent Manaudou, l'équipe de France de football, Tiger Woods ou Roger Federer, et bien d'autres encore, tous ont marqué cette décennie de sport. Ces 100 questions seront forcément non-exhaustives mais on espère qu'elles vous permettront de revivre au mieux ces 10 années sportives.