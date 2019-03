Danse rythmique : Le record du monde de Papadakis/Cizeron en vidéo

VIDEO. Mondiaux de partinage artistique. Danse sur glace : programme court. Brillants à Saitama (Japon), Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont déjà fait un grand pas vers leur quatrième sacre mondial, en battant leur propre record du monde de leur programme court ou danse rythmique, de plus de 4 points (84,79 contre 88,42 aujourd'hui). Ce samedi, les Français auront plus de quatre points d'avance sur deux couples russes (Sinitsina/Katsalapov et Stepanova/Bukin) lors de la danse libre.