Quand Lewis Hamilton surfe avec Kelly Slater

Le Surf Ranch de Kelly Slater et sa vague artificielle attirent les stars. Dernière en date : Lewis Hamilton. "Nouvel an, nouveau sport, il est temps d'apprendre de nouvelles choses" a posté sur son compte Instagram le quintuple champion du monde de F1. Et quel meilleur professeur pour apprendre le surf que la légende de la discipline Kelly Slater dans son Surf Ranch, situé à Lemoore dans le désert de Californie, et qui fait partie du circuit pro de surf. On attend maintenant de voir Kelly Slater au volant d'une formule 1 !