Le Zapping France tv sport 2018 : revivez l'année sportive en 11 minutes

VIDEO. Zapping France tv sport de l'année 2018. Revivez toute l'année sportive, du Dakar au Championnat d'Europe de Handball, en passant par la Coupe du monde de football, Roland-Garros, le Tour de France ou encore les Six nations, les Championnats Européens et les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang, sous l'oeil avisé de France tv sport, et des bons mots de ses journalistes, ses consultants ou ses invités, d’Alexandre Boyon à Alexandre Pasteur, sans oublier Marion Rousse, Laurent Jalabert et même Orelsan. Un zapping réalisé par Andréa La Perna et Kevin Jérault.