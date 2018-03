Le footballeur le plus riche du monde n'est ni Messi ni Cristiano Ronaldo

Non Lionel Messi n'est pas le footballeur le plus riche de la planète, non ce n'est pas non plus Cristiano Ronaldo. Et ce n'est même pas Neymar ! Selon Le Parisien de ce mardi, il s'agirait de Mathieu Flamini, l'ancien joueur de Marseille, d'Arsenal et de Milan aujourd'hui à Getafe, dont la fortune est estimée à 15 milliards de dollars !