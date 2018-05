Le fils de Marcelo fait le show avec les joueurs du Real Madrid

Un exercice d'agilité pas si évident. Le fils de Marcelo s'est essayé au Header challenge qui consiste à réaliser des passes de la tête jusqu'à mettre le ballon dans un récipient choisi comme but. Et il semblerait que le petit Enzo ait hérité des bons gènes ! Le fils du latéral gauche du Real Madrid a enchaîné pas moins de 11 échanges avec plusieurs joueurs de la Casa Blanca, avant que Sergio Ramos lui remette le ballon qu'il réussit ensuite à envoyer dans la boite. Après cette tête rentrante, tout le monde explose de joie et félicite le garçon! Et à 9 ans, il y a de quoi...