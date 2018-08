Le boxeur Curtis Harper quitte le ring avant même d'avoir commencer le combat

En boxe, les coups de théâtre font partie du décor. Toutefois, certains se font plus remarquer que d'autres. Alors qu'une opposition intéressante en six rounds allait débuter entre l'espoir poids lourds Efe Ajagba et Curtis Harper, ce dernier a gâché la fête. Après la traditionnelle présentation des boxeurs à la foule, les habituelles consignes de l'arbitre et la première cloche, le combattant américain a tout simplement quitté le ring, avant même que le combat ait commencé. Selon USA Today, ce geste est un signe du protestation : le boxeur ne s'estimait pas assez bien payé pour combattre.