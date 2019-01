Jayson Tatum va inaugurer les baskets du futur en NBA !

La NBA en mode Retour vers le futur. À l'occasion du match Celtics-Raptors disputé la nuit prochaine, le joueur de Boston Jayson Tatum va devenir le premier basketteur à disputer une rencontre avec des baskets qui se lassent automatiquement. Présentées ce mercredi par la marque Nike, les "Adapt BB" ont la particularité de se serrer automatiquement et peuvent être contrôlées directement via une application pour smartphones. Plus besoin de se baisser pour lacer ses baskets, les Nike Adapt sont ajustables selon les préférences de chacun et peuvent se serrer et se desserrer de manière automatique. Jayson Tatum va pouvoir se donner des airs de Marty Mcfly sur les parquets de NBA. Les Nike Adapt BB seront disponibles au prix de 350 euros.