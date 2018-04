Conor McGregor pète un plomb et blesse un pratiquant de MMA

La star irlandaise des combats d'arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor a été inculpé pour agression et hooliganisme à New York, rapporte jeudi la presse américaine, quelques heures après avoir blessé un autre combattant au cours d'incidents en marge de la présentation d'un combat. Selon le New York Times, McGregor s'est présenté de lui-même dans un commissariat et a été interrogé par la police de New York qui l'avait présenté plus tôt comme "une personne d'intérêt".