Covid-19 - Nouvelles mesures pour la pratique sportive : ce que j'ai le droit de faire (et ce qui est interdit)

Jeudi 8 avril, le ministère des Sports a mis à jour les mesures concernant la pratique sportive. La contrainte des 10km ne s'applique plus comme avant. Le point sur ce qui est autorisé, et ce qui ne l'est pas.

Jeudi 8 avril, le ministère des Sports a publié une nouvelle déclinaison des décisions sanitaires relatives au sport. Pour déroger à la règle des 10km, le gouvernement fait désormais une distinction entre la pratique sportive sur la voie publique et celle au sein d'équipements sportifs en plein air. Voici les nouvelles règles qui vont rythmer les jours à venir.

♦ Est-ce que je peux aller au-delà de 10km pour faire mon jogging ?

Non. Si la pratique sportive individuelle est effectuée dans l'espace public (c'est à dire les plages, les lacs, les parcs, les montages, les forêts, etc), elle ne doit pas excéder un rayon de 10 km autour du domicile. C'est le cas, par exemple, des joggeurs ou des cyclistes. Les rassemblements de plus de six personnes sont proscrits et une distance de deux mètres entre les participants (excluant toute pratique collective) doit être observée. Un justificatif de domicile suffit en cas de contrôle, la durée n'étant pas limitée.

♦ Si les activités sportives en plein air mises en place par mon club se trouvent à plus de 10km de mon domicile, ai-je le droit de m'y rendre ?

Ça dépend. Si l'activité encadrée (par un club ou une structure commercial) se tient sur l'espace public à plus de 10km de chez vous, vous n'êtes pas autorisé à vous y rendre. En revanche, si l'activité est pratiquée dans un équipement sportif de plein air, la limite s'étend au département ou à 30km de votre domicile. Par exemple, si les entraînements de votre club de football ont lieu sur un terrain situé à 23km de chez vous, vous avez tout à fait le droit d'y prendre part. Mais si votre club de trail organise une course à 23km de chez vous dans la montagne, vous n'avez pas l'autorisation de vous y rendre.

♦ Ai-je le droit d'aller jouer au tennis avec un ami à plus de 10km de chez moi ?

Tout à fait. À condition, toutefois, que la pratique du tennis s'effectue sur un court de tennis extérieur. C'est également le cas, par exemple, si on veut aller jouer au golf ou dans un stade. À noter que la pratique doit se faire sans contact et entre 6h et 19h. Il n'y a pas de dérogation possible au couvre-feu.

♦ Est-ce que j'ai le droit de réunir plus de six personnes pour faire du sport ?

Ça dépend. Si l'activité a lieu dans l'espace public (dont plages, lacs, rivières, montagnes, etc.), les rassemblements sont limités à six personnes. En revanche, si l'activité se tient au sein d'un équipement sportif de plein air, c'est possible (la pratique doit toujours se faire sans contact entre les participants).

♦ Est-ce que j'ai le droit de pratiquer la natation ?

Oui, mais pas n'importe où. Seules les piscines découvertes sont autorisées à ouvrir. Comme il s'agit d'un établissement de plein air, vous avez le droit à franchir la limite des 10km.

♦ Est-ce que je peux aller à la mer pour faire du sport si elle est à plus de 10km de chez moi ?

Non. La mer fait partie de l'espace public et n'est donc pas considérée comme un équipement sportif de plein air. Si vous résidez à plus de 10km du littoral, vous n'avez pas l'autorisation de vous y rendre.

♦ Ai-je le droit de faire du sport à l'intérieur ?

Toujours pas. Le sport en intérieur reste proscrit pour les sportifs amateurs. Seuls les sportifs de haut-niveau et professionnels, les publics en formation professionnelle, ainsi que les autres publics prioritaires (personnes disposant d'une prescription médicale, personnes à handicap reconnu) y sont autorisés.

