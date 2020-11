Confinement allégé : ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur le sport

• Une extension de la pratique sportive individuelle en plein air à partir du 28 novembre

Fini le kilomètre unique, ce sera désormais 20 kilomètres pour les sorties liées à "l'entretien physique individuel". Les joggings pourront donc être plus longs, les balades en vélo possibles. Les longues escapades seront en revanche proscrites, d'autant que la limite horaire est fixée à 3 heures.

Par ailleurs, les activités extra-scolaires en plein air seront permises. Les "services à domicile" jusqu'à 21h pourront reprendre, mais aucune précision n'a été donnée quant aux coachs sportifs, jusque-là légalement interdits d'exercer depuis le début du confinement.

Plusieurs études sont parues ces derniers jours sur les dangers de l'inactivité, dont celle de l'Anses publiée ce lundi. Elle montre que les deux tiers des 11-17 ans se situent à un niveau de risque élevé en raison de leur sédentarité, tout en soulignant le danger du confinement sur cette inactivité.

• Le confinement s'arrête le 15 décembre... mais pas pour les stations de ski et les salles de sport

La période de confinement s'arrêtera donc dès le 15 décembre pour l'ensemble des Français si les chiffres de la lutte contre la pandémie poursuivent leur évolution vers le bas, à quelques exceptions près. Parmi ces exceptions, les stations de ski et les salles de sport. Pour les premières, le Président a assuré être "en concertation" avec les élus locaux et les professionnels du secteur. Mais il a également écarté une reprise pour décembre : "Il me paraît impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes", a-t-il tranché. Le président a également précisé qu'une concertation serait engagée "avec les voisins européens". En France, la fréquentation à Noël représente près de 13% du total de la saison contre plus de la moitié pour février et mars.



Les activités extra-scolaires en salle sont en revanche de nouveau autorisées à partir du 15 décembre.

• Réouverture des salles de sport le 20 janvier

Les salles de sport pourront ouvrir leurs portes à partir du 20 janvier, "si le nombre de contaminations reste en dessous de 5000". Il en ira de même pour la pratique dans les salles pour ce qui concerne les adultes.