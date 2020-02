Natation : Sun Yang suspendu 8 ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS)

Le nageur chinois Sun Yang, trois fois champion olympique et onze fois champion du monde entre 2011 et 2019, a été suspendu 8 ans pour dopage par le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne. Il avait fait appel de sa suspension auprès de la plus haut juridiction sportive, mais le fait d'avoir détruit avec un marteau son propre échantillon lors d'un contrôle antidopage inopiné n'a pas trouvé grâce aux yeux des juges. Le Chinois avait déjà été suspendu pour un contrôle positif en 2014.