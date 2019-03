Florent Manaudou va reprendre la compétition en vue des JO 2020

Il revient. Plus de deux ans après avoir annoncé qu'il mettait entre parenthèses sa carrière de nageur, Florent Manaudou va replonger. Le Français s'est confié au journal l'Equipe, expliquant qu'il souhaitait revenir à la compétition en vue des Jeux Olympiques 2020. "Ca fait de longs mois que je réfléchis. J'ai envie de reprendre la compétition. Depuis quelques temps, ça me manque de plus en plus. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les choses que j'avais envie de faire depuis longtemps, que je ne pouvais pas faire quand je nageais. je me suis éclaté au Hand, éclaté à faire un peu de cinéma. Mais un discutant avec mes proches, mes anciens coaches, je me suis lancé un challenge : me relancer dans la compétition. Je veux me réentraîner, prendre du plaisir là où je n'en avais plus aux Jeux de Rio" explique le Français, qui révèle également dans cet entretien que l'une des premières personnes à avoir été au courant e son retour était sa soeur, Laure Manaudou.

En septembre 2016, après des Jeux Olympiques aux cours desquels il avait décroché deux médailles d'argent, en 50m nage libre et sur le 4x100m nage libre, le nageur de l'Equipe de France avait décidé de prendre une pause dans sa carrière sportive, et de se consacrer à un autre sport, le handball. Après plusieurs mois d'entraînement avec le club d'Aix-en-Provence, il avait même disputé des matches amicaux avec l'effectif professionnel en janvier 2018, il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, l'heure semble être venue pour Florent Manaudou de retrouver ses premiers amours : la natation.