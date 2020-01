Le parcours de Kobe Bryant est indissociable de celui de son père sur le continent européen. La famille y a passé huit années, de 1984 à 1991, période durant laquelle Joe a joué, outre à Rieti les deux premières saisons, à Reggio Calabria, à l’extrême sud du pays, puis à Pistoia, en Toscane, avant de rejoindre Reggio Emilia. Scolarisé dans chacune de ces villes, le jeune garçon n’a souffert que quelques mois de sa méconnaissance linguistique, travaillant sans compter avec ses deux grandes sœurs, Sharia et Shaya, pour combler son retard. A sept ans, il parlait couramment l’italien. Il est aujourd’hui bilingue – ce n’est donc pas un hasard s’il s’était montré tenté par une pige à Bologne pendant le lockout 2011, d’autant que le club était prêt à lui offrir un contrat de plus de 3 millions de dollars sur 35 jours – et s'exprime dans les médias transalpins avec un accent et un phrasé impeccables.

A l’époque, il était un gamin dans l’ombre de sa star de père qu’il suivait dans tous ses déplacements, un ballon sous le bras, jamais loin du panier à l’échauffement, sur le parquet à la pause, derrière le banc pendant les temps-morts. «Nous savions déjà que nous faisions face à un petit phénomène, raconte dans le quotidien local El Piccolo Giovanni Grattoni, coéquipier de Joe Bryant à Reggio Emilia en 1990-91. Kobe était un garçon gentil et poli. Il traînait toujours avec sa mère et ses sœurs ; parfois, Joe le laissait jouer avec nous (…) Il avait réussi à copier les mouvements de son père. Je crois que cette expérience (en Europe) l’a façonné. Le basket italien de la fin des années 80, très technique, a eu une influence certaine sur le jeune Kobe».

Des années plus tard, quand il fera ses premiers essais à Los Angeles, les dirigeants des Lakers seront bluffés par ses fondamentaux individuels – sa maîtrise des appuis, du tir, du démarquage ou du dribble des deux mains, qui fera dire au manager Jerry West qu’il est «déjà au moins aussi mature que n’importe lequel de nos joueurs». Toute sa carrière durant, Kobe Bryant fustigera la formation à l’américaine en vantant la capacité du basket européen à ciseler des joueurs certes moins athlétiques mais plus techniques. «Le basket tel qu’il est enseigné (aux USA) est horrible, lâchera-t-il en janvier 2015 dans une longue diatribe. J’ai eu beaucoup de chance en grandissant en Italie. Red Auerbach, Tex Winter et d’autres grands entraîneurs participaient à des conférences: ils donnaient des cours aux autres coaches, et nous suivions leurs conseils comme on lit la Bible (…). On doit absolument arrêter des considérer les jeunes comme des vaches à lait. Les européens ont de meilleurs fondamentaux parce qu’ils ont appris le basket de la bonne manière».

Kobe s’était bien essayé au football, bien plus en vogue que le basket en Italie, mais en étant systématiquement renvoyé au poste de gardien de but, il avait vite compris qu’il n’y avait aucun avenir. Après les cours, avant que ses camarades ne monopolisent les buts implantés sous les paniers, il s’empressait de travailler son shoot et son dribble, seul, imitant avec une minutie extrême les mouvements de Magic Johnson. Le meneur des Lakers était son idole. Il apparaissait, grandeur nature, sur un immense poster accroché dans sa chambre en Italie. C’est lui que Kobe observait le plus, sur les vidéocassettes des matches que ses grands-parents envoyaient tous les deux jours depuis Philadelphie. Ils enregistraient les talk shows, les journaux télévisés, et les plus belles affiches de la NBA, que l’adolescent visionnait parfois à plusieurs reprises comme on regarde un bon film. Effondré à l’annonce de la séropositivité de Magic, en novembre 1991, il avait refusé de manger pendant toute une semaine.

La famille Bryant venait alors de s’installer à Mulhouse, où Joe avait signé quelques semaines plus tôt. Le coach du FCM, Chris Singleton, se souvient : «On avait fait un premier recrutement qui ne s’était pas avéré très bon. Un agent, Didier Rose, m’avait alors proposé Joe Bryant, que je connaissais pour son bon début de carrière en NBA. J’avais besoin d’un joueur d’expérience : j’ai tenté le coup». La collaboration ne durera que quelques semaines. «Il n’avait plus les jambes, regrette Singleton. Et puis, les entraînements le matin, ce n’était pas du tout son truc. Je ne dis pas qu’il s’est comporté comme une star, mais il n’avait pas vraiment pris le championnat français au sérieux».

« Les Bryant vivaient à l’hôtel. Il y avait eu des plaintes car les clients entendaient un ballon en pleine nuit. C’était Kobe qui s’entraînait dans les couloirs »

Comme Kobe ne parle pas un mot de français, ses parents l’ont inscrit à l’International School de Bâle, à 45 minutes de route de Mulhouse. «Je ne sais pas quand il allait à l’école. Je le voyais à tous les entraînements du soir», sourit Singleton. Le coach n’a jamais oublié le garçon de 13 ans, constamment dans l’ombre de son père dès lors que ce dernier portait un maillot de basket. «Kobe avait toujours un ballon en main. Toujours. Il dribblait partout, même au restaurant, assure l’ancien entraîneur du club alsacien. Les Bryant vivaient à l’hôtel. Il y avait eu des plaintes, car les clients entendaient un ballon taper contre le mur ou au sol, en pleine nuit : c’était Kobe qui s’entraînait dans les couloirs». Au Palais des sports, le garçon attend la fin des séances pour jouer en un-contre-un face aux pros. «On voyait déjà le feu, raconte Singleton. Il voulait défier tout le monde. Il allait souvent voir Jimmy Vérove en lui disant ‘ball’. Ça voulait dire, ‘on joue’. C’était sa phrase. Il était vraiment différent, très mature. A 13 ans, il avait déjà ciblé ce qu’il voulait faire dans la vie : jouer en NBA».

Hors de forme, Joe Bryant est viré par le club après onze rencontres. L’aventure européenne, et par conséquent sa carrière, est terminée. Il ramène toute la petite famille aux Etats-Unis, où il prend les rênes de l’équipe féminine d’une petite école (l’Akiba Hebrew Academy), dans les environs de Philadelphie. Kobe ne change pas ses habitudes et s’entraîne à l’écart, sans jamais prononcer le moindre mot, pendant que son père prend ses marques au coaching. A l’approche de son quinzième anniversaire, il parvient désormais à dunker. A la fin des séances, puisqu’il n’a plus aucun adversaire pro à narguer, il s’associe avec Joe et se lance dans des matches de deux-contre-cinq face aux joueuses d’Akiba, que les Bryant remportent toujours haut-la-main. Refusant de rompre totalement le cordon au moment où le fiston débute en 1992 sa scolarité à Lower Merion High School, dans la banlieue ouest de Philly, Joe se met à coacher les juniors de l’établissement, classé parmi les 60 meilleurs lycées du pays mais peu réputé pour son programme basket.

Quand il débarque au lycée, Kobe est le «fils de», le petit protégé du coach Gregg Downer, qui à 15 ans termine meilleur marqueur d’une équipe défaite 20 fois en 24 matches. A la fin de son année senior, en 1996, il est considéré comme le meilleur lycéen de tous les Etats-Unis, celui qui a mené Lower Merion jusqu’au titre du championnat d’Etat (une première depuis plus de 50 ans, voir les highlights de la finale ci-dessous) avec des moyennes statistiques qui donnent le tournis : 30,8 points, 12 rebonds, 6,5 passes, 4 interceptions et 3,8 contres. Afin de voir en action le jeune athlète filiforme, on s’arrache les places pour plus de 100 dollars à l’extérieur. «Il réussit des choses délirantes avec une balle en main», lâche Gregg Downer. Les plus grandes universités veulent s’offrir la pépite, ne serait-ce que pour un an. Mais Kobe est pressé.