Daniel Contet, sélectionné le 2 juin 1961 alors qu’il n’avait que 17 ans et 212 jours, est le joueur le plus jeune à avoir représenté la France. A l’opposé, Jean Borotra, qui a disputé son dernier match le 14 juin 1947, en double contre la République tchèque, est le plus âgé puisqu’il avait 48 ans et 304 jours.

Les joueurs français les plus titrés sont les Mousquetaires. Jean Borotra, Henri Cochet et Jacques Brugnon, vainqueurs à six reprises de la Coupe Davis entre 1927 et 1932, ont réalisé le deuxième plus long règne (juste derrière les Etats-Unis sacrés 7 fois de 1920 à 1926). René Lacoste n’a participé qu’aux deux premières victoires (1927, 1928), Christian Boussus lui ayant succédé pour les quatre autres titres (1929, 1930, 1931, 1932)

Les Mousquetaires sont les bâtisseurs. Ils réalisent, avec six victoires de rang, le deuxième plus long règne de l’Histoire (après les USA titrés 7 années de suite de 1920 à 1926), mais ne se limitent pas à cette seule compétition. A eux quatre, ils raflent 18 titres du Grand Chelem en simple : Borotra (1 Australie, 1 Roland-Garros, 2 Wimbledon), Cochet (4 Roland-Garros, 2 Wimbledon, 1 US Open), Lacoste (3 Roland-Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open). Et avec le double messieurs, ce chiffre monte à 32, et même à 42 si on ajoute ceux en double mixte.