Le Live sport

L'Open d'Australie se poursuit à Melbourne. Si Pierre-Hugues Herbert et Lucas Pouille se sont qualifiés pour le troisième tour, cette nouvelle journée aura été fatale à Jo-Wilfried Tsonga, Jérémy Chardy, Gilles Simon et Alizé Cornet, tous éliminés. Hormis l'abandon de Dominic Thiem, aucune surprise à noter chez les favoris. Côté biathlon, Johannes Boe chez les hommes et Anstasiya Kuzmina chez les femmes ont tous deux dominé le sprint de Ruhpolding. Sur le Dakar, Nasser Al-Attiyah a obtenu une troisième victoire finale alors que Sébastien Loeb termine à la 3e place finale. Enfin, on conclura cette riche journée avec le Mondial de handball et le choc France-Russie. Ce live est animé par la rédaction de Mathieu Aellen et Théo Gicquel.