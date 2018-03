Vivez les Jeux Paralympiques avec France tv sport

Tous les directs : près de 100 heures de programmes

Neuf nuits blanches attendent les téléspectateurs qui suivront l’intégralité des compétitions sur France 2 dès 1h30 du matin, puis sur France 3 à partir de 6 heures.

Vous pouvez aussi regarder les Paralympiques où et quand vous voulez avec le site et l'application France tv sport qui diffusent également toutes ces épreuves.

Pour commenter ces directs, une équipe, composée de deux présentateurs (Laurent Luyat et Kader Boudaoud) et d’un consultant en plateau (Sami El Gueddari), de trois

journalistes (Alexandre Boyon, Patrick Montel et Claude Eymard) et de deux consultants (Vincent Gauthier-Manuel et Jean Minier), vous accompagne chaque jour.

Deux rendez-vous à ne pas manquer : la cérémonie d'ouverture vendredi 9 mars à 11h55 sur France Ô ou le site et l'appli France tv sport et la cérémonie de clôture le dimanche 18 mars à 11h55 sur France 4 et toujours sur France tv sport.

Les meilleurs moments

À partir de 8 heures, France 3 propose une compilation du meilleur des compétitions qui se sont déroulées dans la nuit, dans les conditions du direct.

Vous pouvez aussi retrouver les meilleurs extraits des paralympiques ainsi que les interviews et reportages sur le site et l'appli France tv sport mais également sur nos chaînes YouTube et Dailymotion ou encore sur nos comptes Twitter et Facebook. Pour cela, un seul nom à retenir : France tv sport.

Bien sûr, vous pouvez aussi retrouver l'intégralité des replays des directs, disponibles à la demande sur le site et l'application France tv sport.

Le journal des Paralympiques tous les soirs à 20h

Présenté par Laurent Luyat et Kader Boudaoud, Le Journal des Paralympiques revient sur les temps forts de la journée avec des reportages et des portraits de ces athlètes incroyables signés David Sandona. A vivre sur France 3 ou en direct et replay sur France tv sport.

Les + de notre offre numérique

tous les directs sur l'écran de votre choix

le replay où et quand vous voulez

des extraits en temps réel

les meilleurs moments de la nuit en vidéo dès le petit matin

Le tableau des médailles

Le programme de chaque jour et toute l'actu des Paralympiques

Les Paralympiques sur votre réseau social préféré : les plus belles photos sur notre compte Instagram, les meilleurs extraits en vidéo sur notre page Facebook, l'info à chaud et en vidéo sur notre compte Twitter

Des alertes sur votre mobile, notamment si les Français remportent des médailles. N'oubliez pas d'installer l'application France tv sport (iOS ou Androïd)

Les paralympiques, c'est aussi sur Franceinfo, canal 27

Après son importante mobilisation lors des JO (43 heures d’antenne au total), franceinfo canal 27 propose, dans le 18 : 20 h présenté par Louis Laforge accompagné d’un chroniqueur de france tv sport, une séance de rattrapage des Paralympiques pour ceux qui n’auront pas pu suivre les épreuves en direct.

Vous voulez jouer ?

Participez au jeu concours des Jeux Paralympiques et tentez de gagner des tenues officielles de l'Équipe de France Olympique mises en jeu ! La question est simple, combien de médailles pensez vous que le délégation française remportera lors de cette édition de PyeongChang 2018 ? Allez... Un petit indice, l'année dernière c'était 12 dont 5 en or !