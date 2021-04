La Corée du Nord ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo

Les Jeux olympiques de Tokyo se feront sans la Corée du Nord. Le comité national olympique nord-coréen "a décidé de ne pas participer aux 32e Jeux olympiques afin de protéger les athlètes de la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19", a fait savoir mardi 6 avril le service de communication du ministère des Sports de Pyongyang.

Les JO, facteurs de rapprochement diplomatique

La participation cet Etat, puissance nucléaire isolée du reste du monde, aux derniers JO d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud, avait été un facteur décisif dans le spectaculaire rapprochement diplomatique intervenu en 2018. Kim Yo Jong, soeur du leader nord-coréen Kim Jong Un, avait assisté aux Jeux en tant qu'envoyée de son frère, et la participation nord-coréenne avait été entourée d'une grande publicité. Le président sud-coréen Moon Jae-in avait alors saisi l'opportunité pour entreprendre une médiation entre Pyongyang et Washington qui avait débouché sur des sommets historiques entre M. Kim et le président américain Donald Trump.

Le président Moon avait formulé clairement ses intentions le 1er mars, dans son discours pour la fête nationale de l'indépendance de la Corée du Sud : "Les Jeux Olympiques de Tokyo qui se tiennent cette année pourraient être une opportunité pour des dialogues entre la Corée du Sud et le Japon, le Nord et le Sud, la Corée du Nord et le Japon, et la Corée du Nord et les Etats-Unis".

Une "opportunité" manquée

L'annonce du renoncement de Pyongyang, publiée mardi 6 avril, met un terme aux espoirs de Séoul d'utiliser les Jeux de 2020, reportés à cet été en raison de la pandémie de coronavirus, pour susciter une relance du processus de discussion entre Pyongyang et Washington, à l'arrêt depuis l'échec d'un sommet Kim-Trump à Hanoï en février 2019.

Le ministère sud-coréen de l'Unification s'est déclaré "désolé que la situation due au Covid" empêche les Jeux de Tokyo d'être "une opportunité pour faire avancer la paix dans la péninsule coréenne".

