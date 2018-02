JO 2018 : Tess Ledeux passe à la trappe avant la finale de slopestyle

Tess Ledeux n’a pas passé le stade des qualifications du slopetyle (15e). La benjamine de la délégation française a chuté sur son deuxième passage, au moment du saut final. Elle avait pourtant effectué un excellent deuxième run avant le dernier kick. C’est une déception pour la championne du monde, en 2017, qui était une grande prétendante pour le titre olympique. L’autre Française, Lou Barin ne se qualifie pas non plus, après un 2e run vite abrégé et termine 19e.