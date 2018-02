JO 2018 - Biathlon : Peiffer en or, Fourcade et Boe loupent leur sprint

Ce n'était pas le grand jour de Martin Fourcade lors du sprint (10 km) des JO de Peyongchang. Dans des conditions difficiles à cause du vent et du froid, le Français a payé cash ses trois erreurs au tir couché. Pour s'imposer, il fallait réaliser le sans faute, ce qu'a réussi l'Allemand Arnd Peiffer devant le Tchèque Michal Krcmar (à 4"4 / 0 faute) et l'Italien Dominik Windisch (à 7"7 / 1 faute). Malgré une deuxième partie de course pleine balle, Fourcade échoue au 8e rang.

"On fait un sport extérieur. Il faut savoir jouer avec les conditions, je ne l'ai pas fait aujourd'hui" a expliqué le Pyrénéen. Une grosse douche froide car c'est seulement la 5e fois en 90 sprints que Martin Fourcade rate trois balles au tir couché. C'est aussi sa première course de la saison sans atteindre le podium. Malheureusement, cela arrive sur la première épreuve des JO où il faisait figure de grandissime favori. Que ce soit aussi le cas pour son grand rival norvégien Johannes Boe ne le consolera pas. Ni son sans faute debout et sa fin de course haletante.

Martin Fourcade termine son sprint

" J'avais des énormes attentes, c'était la course que j'avais cochée, regrette-t-il. Je n'ai pas réussi à concrétiser, c'est une grosse déception. J'avais envie de lancer cette quinzaine pour l'équipe de France." Magie des Jeux et du sport, rien n'est jamais écrit à l'avance. Une autre histoire débutera demain avec la poursuite où Fourcade sera en embuscade non loin devant Simon Desthieux, 12e du sprint. Antonin Guignonnat (27e) partira lui beaucoup plus loin, quatre places devant Boe (31e).

La réaction de Martin Fourcade