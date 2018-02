JO 2018 : James et Ciprès bien placés

Le couple français composé de Vanessa James et Morgan Ciprès a réussi son programme court en patinage artistique. Sixièmes, les Tricolores viseront une médaille mais les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, ainsi que les Russes Tarasova et Morozov seront difficiles à déloger.

Avec un total de 75,34 points, tout près de son record personnel (75,72), le couple français est en embuscade avant le programme libre jeudi. Le programme court a été dominé par Sui et Han, champions du monde en titre, qui ont obtenu 82,39 points, devant les Russes sous drapeau olympique Evgenia Tarasova et Vlamidir Morozov (81,68), doubles champions d'Europe en titre.

Les Canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford occupent la troisième place provisoire, avec 76,82 points, juste devant les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot (76,59). Moins d'un point et demi sépare donc James et Ciprès de la dernière marche du podium.

Le couple de patineurs nord-coréens Ryom Ta Eok et Kim Ju Sik a nettement amélioré son record personnel avant de passer devant la presse sans s'arrêter. Avec 69,40 points, Ryom (19 ans) et Kim (25 ans) ont fait progresser de plus de quatre points leur score de référence (65,25), ce qui leur permet de se qualifier pour le programme libre avec la onzième place. Une fois leur programme patiné, Ryom et Kim ont brièvement répondu à quelques télés seulement mais ont traversé la zone mixte réservée à la presse écrite sans s'arrêter, précédés par un officiel nord-coréen.