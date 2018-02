JO 2018 - Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron porteront le drapeau pour la cérémonie de clôture

Selon nos informations, la délégation française aurait désigné Gabriella Papadakis, accompagnée de Guillaume Cizeron, pour porter le drapeau français lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de PyeongChang. Martin Fourcade, porte-drapeau tricolore lors de la cérémonie d'ouverture, a expliqué le geste: "Nous trouvions, en concertation avec Denis Masseglia (président du CNOSF), des présidents de fédération et du chef de mission, que la performance de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron méritait d'être mise à l'honneur." Médaillée d'argent en danse sur glace, elle sera accompagnée par son complice sur la glace.

Médaillés d'argent pour leurs premiers Jeux Olympiques, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont sans nul doute l'avenir du sport d'hiver français. A 22 et 23 ans, les doubles champions du monde de danse sur glace ont pris date sur les patins à PyeongChang, avec un nouveau record du monde de points à la clé de leur programme libre. Et en-dehors puisqu'ils devraient porter le drapeau français lors de la cérémonie de clôture. Martin Fourcade, le porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture, l'a expliqué à la veille de la dernière journée de compétition en Corée du Sud. "C'est Gabriella qui a été désignée officiellement pour porter le drapeau lors de cette cérémonie, et naturellement, Guillaume l'accompagnera", a-t-il dit.