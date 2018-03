Jeux Paralympiques : Revivez les temps forts du jour pour la France avec trois médailles

VIDÉO. JEUX PARALYMPIQUES PYEONGCHANG 2018 Première journée très prolifique pour le clan français avec trois médailles, dont deux en or. Marie Bochet et Benjamin Diavet ont décroché le Graal, quand Arthur Bauchet a été cherché une belle médaille d'argent. Revivez les temps forts français du jour. A vivre ou à revivre en images et dans les conditions du direct sur France tv sport. Suivez tous les jours et sur l’écran de votre choix sur le site et l’appli France tv sport les Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang en direct ou en replay.