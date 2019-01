VIDEO. Esprit : À la découverte de la Plongée. À Villefranche-sur-mer, l'un des plus beaux sites de plongée au monde, le CNOSF a suivi la meilleure Française Alice Modolo qui raconte dans ce court extrait son plongeon à plus de 80 mètres. Reportage réalisé par le Comité National Olympique et Sportif Français et avec la participation de la Fédération Françaises d'Études et de Sports Sous-Marins.