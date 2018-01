Le Miami de David Beckham invité en MLS

"Bienvenue au sein de la Major League Soccer", a souhaité Don Garber à l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid dans un communiqué qui ne précise toutefois pas la date d'entrée de l'équipe dans la MLS, championnat qui compte actuellement 23 franchises. "Nous savons que les bonnes personnes sont aux manettes et le moment est venu pour Miami de devenir une ville importante de la MLS", a également déclaré Don Garber. David Beckham s'est notamment lancé dans cette aventure avec l'homme d'affaires Marcelo Claure et l'impresario Simon Fuller, qui lança les Spice Girls, l'ancien groupe de sa femme Victoria. Le "Spice Boy" de 42 ans, qui a évolué en MLS entre 2007 et 2012 sous les couleurs des Los Angeles Galaxy, avait annoncé la création de son projet Miami Beckham United en 2014.