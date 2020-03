Report des JO 2020 - Teddy Riner : "Il vaut mieux rester en vie que risquer sa vie pour aller aux JO"

Les Jeux Olympiques de Tokyo pouvaient permettre d'offrir cet été à Teddy Riner un troisième sacre olympique consécutif. En raison de la pandémie du Covid-19, qui a interrompu sa préparation au vue des mesures de confinement, ces Jeux ne s'ouvriront pas le 24 juillet prochain. Une décision que le judoka français comprend, et qu'il prend avec philosophie. Car le plus important demeure de rester en bonne santé. Et il visera l'or à Tokyo, quelque soit le nouveau calendrier.

Teddy Riner, les Jeux sont repoussés d’un an. Quelle est votre première réaction ?

Teddy Riner : "Il vaut mieux rester en vie que risquer sa vie pour aller aux Jeux Olympiques. Pour bon nombre de sportifs comme moi, c'est le plus bel événement, celui qu'on attend tous les quatre ans. Il faut se dire que ça nous laisse plus de temps pour le préparer. Les Jeux, c'est des moments uniques pour nous. Mais aujourd'hui, l'heure est plus grave, il faut se rendre compte que des gens meurent. Il faut s'organiser pour sauver le monde, c'est tout. L'urgence est là. Il faut rester chez soi pour sauver le plus de personnes et aider au mieux le corps médical."

Êtes-vous inquiet quant au report de cet événement, potentiellement, en 2021 ?

T.D : "Je ne suis pas inquiet pour ma part, car cela me laisse plus de temps, même je m'étais préparé pour cet été. Il va falloir temporiser, repartir sur une nouvelle planification. C'est encore très chaud et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Le principal, c'est d'attendre que tout se calme, qu'on éradique cette épidémie, et on aura le temps de penser planification, Jeux Olympiques. On a un an. Ce sera probablement à partir de février qu'on aura plus de visibilité. Je pense que l'important est de rester confiné, de rester à la maison."

Quel est l'objectif désormais pour vous ?

T.D : "Le CIO nous donne plus d'air pour nous préparer. On le prend, on prend le temps. On fera les totaux à la fin. Il faut juste qu'on oublie cette épidémie et qu'on passe à autre chose, le plus rapidement possible. Pour moi, c'est l'or à Tokyo, peu importe si c'est 2020 ou 2021."