Mélanie Lemée, gendarme et judokate, tuée par un chauffard lors d'un contrôle

Le judo français est en deuil. Mélanie Lemée, 25 ans, a été renversée samedi soir alors qu'elle effectuait un contrôle sur un automobiliste dans le cadre de sa profession de gendarme. La championne militaire n'a pu être sauvée et est décédée malgré l'intervention des secours. Les faits se sont déroulés dans la soirée de samedi, à Port-Sainte-Marie, comme le relate la Dépêche du Midi. Un "refus d'obtempérer" du chauffard est à l'origine de la situation, alors que Mélanie Lemée intervenait pour intercepter le suspect, qui avait fait demi-tour après un premier contrôle. En voulant éviter une herse, le chauffeur a percuté la gendarme, qui a succombé à ses blessures. L'homme a été par la suite interpellé.

Lemée était bien connue des tatamis après avoir notamment suivi un cursus à l'INSEP. Mais en 2015, une rupture des ligaments croisés du genou l'avait empêchée de poursuivre sa carrière au plus haut niveau. "L’entraîneur national m’a alors fait comprendre que c’était terminé pour moi comme j’étais en dernière année juniors.", expliquait-elle dans les colonnes de Ouest-France en 2017. C'est lors de sa rééducation qu'elle s'était tournée vers le concours de gendarmerie, sans regard par dessus l'épaule vers son passé de judokate de haut niveau. "J’étais déjà réserviste, j’ai donc passé le concours en interne. J’ai rebondi. J’ai zéro regret sur ma précédente vie. J’ai gagné en maturité avec cet épisode", ajoutait-elle toujours dans Ouest-France.

En 2016, elle avait remporté la médaille de bronze aux Mondiaux militaires et avait dominé les Championnats de France + de 78 kgs entre 2016 et 2019. De nombreux acteurs du sport tricolore comme Teddy Riner ont tenu à rendre hommage à la défunte, originaire de l'Orne. Plusieurs personnalités politiques nationales et locales ont également témoigné leur tristesse, comme le nouveau Premier ministre Jean Castex, qui a exprimé son "sincère soutien à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble des forces de sécurité intérieures, mobilisées jour et nuit pour notre sécurité."