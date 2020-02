Judo: Teddy Riner battu dès le 3e tour du tournoi de Paris, sa première défaite depuis 154 combats !

La série infernale de Teddy Riner s'arrête là. C'est un tremblement de terre qui a eu lieu ce dimanche au tournoi de Paris. Le Français, invaincu depuis plus de neuf ans, a été battu dès le troisième tour par le Japonais Kokoro Kageura. Après 154 victoires de rang, Riner ne se rassure pas à quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo et sa quête d'un troisième sacre.

Coup de tonnerre dans le judo mondial, à moins de six mois des JO 2020. Teddy Riner, qui brigue un troisième sacre olympique historique à Tokyo, s'est incliné pour la première fois depuis plus de neuf ans, dès le 3e tour du tournoi de Paris dimanche ! C'est le N.2 japonais Kokoro Kageura qui a mis un terme à la vertigineuse série de 154 victoires consécutives du double champion olympique en titre des poids lourds et décuple champion du monde (huit fois en +100 kg, deux fois en toutes catégories). Riner n'avait plus été battu depuis le 13 septembre 2010.

Le tournoi avait plutôt mal commencé pour le Français, poussé au Golden Score dans les premier et deuxième tour. Riner est d'abord venu à bout du Hongrois Richard Sipocz aux pénalités après plus de deux minutes dans ce golden score (3-2). Puis il a écarté l'Autrichien Stephan Hegyi par ippon, encore une fois après le temps réglementaire. Après ces deux victoires poussives contre des combattants au profil similaire, Riner s'est heurté au redoutable Kokoro Kageura, lui aussi un "petit" gabarit gaucher, qui par ippon en prolongation, est venu refroidir tout Bercy. Ce même Kageura avait poussé le Français dans des prolongations interminables, de plus de cinq minutes, au Grand Slam de Brasilia en octobre dernier.

Teddy Riner, battu par le Japonais Kokoro Kageura lors du Tournoi de Paris © Lucas Barioulet / AFP

Le double champion olympique était revenu à la compétition l'été dernier au Grand Slam de Montréal après 20 mois sans combattre et avait enchaîné en remportant le Grand Slam de Brasilia début octobre avant de connaitre quelques perturbations dans sa préparation en automne avec notamment une côte cassée.