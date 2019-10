La championne paralympique belge Marieke Vervoort est décédée par euthanasie

Championne paralympique du 100 mètres et vice-championne du 200 mètres en 2012 à Londres, l'athlète paralympique belge Marieke Vervoort a mis fin à ses jours par euthanasie ce mardi. Elle avait annoncé dès 2016 sa volonté d'utiliser ce procédé, autorisé en Belgique, si ses souffrances s'aggravaient.

L'athlète paralympique belge Marieke Vervoort, qui avait notamment été championne sur 100 m aux Jeux de Londres en 2012, est décédée mardi des suites d'une euthanasie à l'âge de 40 ans, ont rapporté les médias belges. Atteinte d'une maladie rare lui paralysant les jambes, la Belge néerlandophone aux cheveux platines, coupés en brosse, avait elle même annoncé à la presse en août 2016, juste avant ses derniers Jeux à Rio, avoir déjà effectué les démarches nécessaires pour recourir à une euthanasie en cas d'aggravation de ses souffrances. Cette pratique est autorisée et encadrée par la loi en Belgique.

Du basket à l'athlétisme

La sprinteuse avait 14 ans quand sa "tétraplégie progressive" s'est déclarée. Son adolescence a été rythmée de rendez-vous "d'un docteur à un autre, qui ne savait pas ce que j'avais et m'annonçait des mauvaises nouvelles", avait-elle expliqué. Marieke Vervoort a consacré son corps blessé au sport avec un franc succès: elle a d'abord pratiqué le basket en fauteuil roulant, puis la natation, ce qui l'a menée au triathlon, a rappelé l'agence de presse Belga. Elle est devenue championne du monde de paratriathlon en 2006, et l'année suivante, en octobre 2007, elle a réalisé un de ses rêves en disputant l'une des épreuves les plus mythiques au monde, l'Ironman d'Hawaï.

Un dernier rêve réalisé sur le circuit de Zolder

Lorsque cette discipline est devenue trop exigeante, elle s'est lancée dans le char à voile puis l'athlétisme, en 2012, année où elle devient championne en fauteuil roulant sur 100 m aux Jeux de Londres. Triple championne du monde en fauteuil (100 m, 200 m, 400 m) en 2015, elle a aussi décroché à Rio en 2016 l'argent sur 400 m et le bronze sur 100 m en athlétisme. Sa mort a été annoncée mardi par le bourgmestre (maire) de Diest, la ville où elle résidait en Flandre. Ses funérailles seront célébrées dans l'intimité. En septembre, Marieke Vervoort, surnommée "Wielemie", avait réalisé son dernier souhait en roulant à bord d'une Race Lamborghini Huracan Evolution sur le circuit de Zolder. "J'ai pu réaliser beaucoup de rêves. Celui-ci est le dernier", avait-elle déclaré.

Marieke Vervoort témoignait dans Stade 2 avant les Jeux de Rio 2016