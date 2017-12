Mondiaux : La France débute mal face à la Slovénie

L'équipe de France a mal démarré son Mondial en Allemagne en s'inclinant d'un but face à la Slovénie (23-24) à Trêves. Handicapée par un départ catastrophique, les Bleues ont couru après le score pendant tout le match. Elles devront réagir très vite, dès dimanche face à l'Angola, pour oublier ce rendez-vous manqué.

Si elles veulent aller loin dans ce Mondial, les Françaises devront absolument mieux débuter leur match que face à la Slovénie. Passives en défenses, fébriles en attaques, les Bleues se sont retrouvées menées 6-1 en quelques instants. La suite était du même bois : 9-4 pour les Slovènes après 20 minutes. Guidées par une intenable "Messine" Ana Gros (5 buts), ces dernières jouaient sans complexe et cela leur réussissait parfaitement. Dans les cages Pandzig, notamment sur les jets de sept mètres, faisait des miracles et instillait le doute dans les bras tricolores. Bousculées,les filles d'Olivier Krumbholz parvenaient tout de même à colmater un peu les brèches avant la pause en réduisant l'écart (10-13).

Pandzic dresse la barricade

La reprise semblait confirmer l'embellie puisqu'à la 40e minute les Françaises égalisaient enfin (17-17) ! Mais c'était pour mieux s'écrouler de nouveau. Amra Pandzic reprenait son festival et écoeurait les attaquantes tricolores alors qu'en face Leynaud était en situation d'échec. Cette dernière parvenait enfin à se décrisper à repousser quelques missiles slovènes. A trois minutes, la France revenait à un petit but mais, à plusieurs reprises, elle allait buter sur le mur adverse pour finalement échouer sur le fil (23-24). Il faudra absolument redresser la barre pour terminer dans les 4 premières places de ce Groupe A afin de se qualifier pour les 1/8e de finales. Et surtout mieux commencer ses matchs pour s'éviter ce genre de mésaventures.