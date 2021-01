De la Nationale 2 au Mondial de handball : Gauthier Mvumbi, un pivot atypique dans la lumière

Alors que le Championnat du monde de handball vient de débuter, son nom a déjà fait le tour de la planète. Gauthier Mvumbi a impressionné lors de son premier match face à l'Argentine. Celui qui dispute le premier Mondial de sa carrière a déjà conquis le public et les observateurs.

S'il évolue en France, à Dreux en Nationale 2, le joueur de 26 ans dispute ses matches internationaux avec la République démocratique du Congo, qui a décroché in extremis sa qualification pour la compétition. Un aboutissement pour Gauthier Mvumbi. "C'est une vraie fierté de porter ce maillot", avoue-t-il.

Le même coach à Dreux et en sélection congolaise

Avec Dreux, le pivot est entraîné par Francis Tuzolana, qui est également son sélectionneur en équipe nationale congolaise. Il n'était pas revenu sur les terrains depuis le 10 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire qui chamboule le championnat. Mais ce vendredi 15 janvier, Gauthier Mvumbi s'est retrouvé au Cairo Stadium Indoor, qui peut accueillir 17 000 spectateurs en temps normal.

Une belle première pour celui qui a déjà disputé les Jeux Africains. Des échelons qu'il gravit dans le plus grand anonymat. Le prochain s'avère de taille pour le pivot Congolais puisque dimanche, lui et son équipe affrontent le Danemark, champion olympique et champion du monde en titre.

Pas de pression cependant pour Gauthier Mvumbi qui veut avant tout profiter de cette compétition : "L’objectif, c’est avant tout de prendre du plaisir, de vivre le tournoi à fond. On va prendre tout ce qu’il y a à prendre, et si possible, embêter certaines équipes." Le pivot congolais a toutes les clés en main pour réussir ce match et pourrait bien transpercer la défense danoise grâce à son physique imposant.

Un physique atypique

Sur le terrain, Gauthier Mvumbi ne passe pas inaperçu avec son physique digne d'un basketteur, un mètre quatre-vingt douze pour 110 kilos. Un peu moins mobile que certains pivots, il n'en reste pas moins redoutable face au but.

Face à l'Argentine, lors du premier match de la République démocratique du Congo dans la compétition (perdu 28-22), le joueur de Dreux a marqué sur chacun de ses quatre tirs. Le tout en à peine 11 minutes sur le terrain. Une performance qui n'est pas passée inaperçue, même aux yeux de certains grands sportifs.

Repéré par le "Shaq'"

Samedi, c'est le célèbre basketteur Shaquille O'Neal qui lui adressait un message vidéo via Instagram. Lui aussi doté d'un physique hors normes lorsqu'il était joueur (2,16 m, 147 kg), l'ancien joueur des Lakers semblait fasciné. Une nouvelle pour la moins inattendue pour Gauthier Mvumbi.

Surpris, le handballeur n'a pas manqué de réagir à ces propos : "Un rêve qui devient réalité que je n'y crois pas. [...] Je ne comprends pas tout à fait ce qui est en train de se passer, mais ce que j'ai à vous dire : vivez votre rêve et battez-vous pour ce que vous êtes."