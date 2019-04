Les handballeurs s'unissent contre les cadences infernales du calendrier

Une vidéo intitulée "Don't play the players (ne jouez pas avec les joueurs)" est relayée sur Twitter mercredi par les stars du handball, notamment Nikola Karabatic et Mikkel Hansen, les deux joueurs phares du PSG Handball. "Les conséquences sont nombreuses et irresponsables envers la santé des joueurs et elles sont finalement mauvaises pour notre sport", dit le joueur du PSG dans ce film.

"Ne jouez pas avec les joueurs! Écoutez les joueurs! Joueurs de handball, unissez vous!", lancent à l'adresse des instances dirigeantes les participants à cette vidéo, dans laquelle apparaissent des joueurs du PSG (Mikkel Hansen, Uwe Gensheimer, Luka Stepancic), de Montpellier (Vincent Gérard, Michaël Guigou, Melvyn Richardson, Valentin Porte) ou encore de Brest chez les femmes (Isabelle Gullden) et de nombreux autres évoluant à l'étranger.

Les joueurs jugent que le nombre de matches joués chaque saison est excessif et que le problème va s'accentuer avec les réformes à venir de la Ligue des champions et du Mondial.