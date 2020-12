Handball : le FC Barcelone survole le PSG et se qualifie en finale de la Ligue des Champions

Le FC Barcelone a dominé le PSG lors de la demi-finale de l'édition 2019/2020 de la Ligue des Champions (37-32). Auteurs d'une bonne première partie de rencontre, les Parisiens ont manqué d'efficacité et ont buté sur un gardien barcelonais en pleine confiance. Les Barcelonais, qui n'ont plus gagné de titre européen depuis 2015, affronteront mardi Kiel ou Veszprem.

Pas de finale pour le PSG. Fragilisé par ses absents, le club de la capitale s'est lourdement incliné face au FC Barcelone en demi-finale du Final Four de l'édition 2019/2020 de la Ligue des Champions ce lundi dans la Lanxess Arena de Cologne.

Menés 14-18 à la fin de la première période, les Parisiens avaient pourtant très bien entamé leur début de partie, avec une défense solide et des solutions trouvées en attaque. Appliqués et concentrés, les joueurs du PSG ont même disposé d'une avance de trois buts au bout de 8 minutes (7-4).

Le mur Kevin Moller

Mais le FC Barcelone, favori de la rencontre, a rapidement passé la vitesse supérieure. Les Barcelonais ont pu compter sur une performance époustouflante de leur deuxième gardien, Kevin Moller. Les coéquipiers de Mikkel Hansen ont buté sur le Danois, auteur de sept arrêts sur onze tirs en première période. Incapables de marquer pendant sept minutes, les Parisiens ont connu un véritable trou noir autour du quart d'heure de jeu. Un manque d'efficacité devant les cages dont ont profité les Blaugrana pour revenir au score et mener de cinq buts (17-12).

Des Barcelonais dominants

Les Parisiens sont revenus des vestiaires avec de bonnes intentions et ont réussi à stabiliser l'écart avec les Barcelonais. Mais privé de Nicolas Karabatic, blessé, et de Luc Steins et Henrik Toft Hansen, testés positifs à la Covid-19 en arrivant à Cologne, le PSG n'a pas réussi à suivre le rythme imposé par les Blaugrana. Malgré une bonne performance de l'ailier gauche Dylan Nahi en seconde période, les Parisiens ont commis beaucoup trop d'erreurs. Vers la 40e minute, les Catalans se sont envolés, comptant jusqu'à 7 buts d'avance (33-26), notamment grâce à de belles prestations des Français Timothey N'Guessan et Dika Mem, meilleur buteur de la rencontre (8/9).

Le club de la capitale s'est finalement incliné 37-32 et jouera le match pour la troisième place ce mardi à Cologne. Le Barca, qui n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2015, affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre Veszprem et Kiel.

