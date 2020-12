Euro de hand : les Bleues toujours invaincues après leur victoire difficile contre l'Espagne

L’équipe de France s'est fait peur, mais a une nouvelle fois confirmé sa place parmi les favorites dans cet Euro. Victorieuses, non sans difficultés, de leur premier match du tour principal face à l’Espagne (26-25), les Bleues signent pour l’instant un sans-faute dans la compétition. Avec quatre victoires et zéro défaite, elles occupent actuellement la deuxième place du classement (6 points) à égalité avec la Russie et se rapprochent du dernier carré.

Après un début de match un peu poussif dans une salle sans public, les tricolores ont réalisé un deuxième quart d’heures bien plus convaincant. Les joueuses d’Olivier Krumbholz, solides en défense comme à leur habitude, ont su profiter des faiblesses offensives et défensives de leur adversaire (huit pertes de balle espagnoles en trente minutes) pour prendre une avance de six points à la mi-temps.

Une fin de match difficile

Mais après avoir maîtrisé les trois quarts de la rencontre, les Françaises ont perdu le fil du match au milieu de la deuxième mi-temps. Les statistiques parlent d'elles-mêmes : cinq pertes de balle en première période, contre douze en seconde. Elles ont passé plus de six minutes sans marquer un seul but, permettant aux Espagnoles de revenir à deux points à dix minutes de la fin. Alexandra Lacrabère (élue meilleure joueuse) a stoppé l'hémorragie avec deux buts à la suite.

À noter également le travail exceptionnel de la gardienne Amandine Leynaud, huit parades dans le match. "On a bien joué pendant 40 minutes et après on a complètement déraillé. On a raté beaucoup de tirs et reculé en défense. Mais il faut être satisfait de la maturité des joueuses dans les 5 dernières minutes pour gagner le match", a déclaré l'entraîneur Olivier Krumbholz au micro de BeIN Sports.



Les Françaises joueront leur deuxième match du tour principal demain soir à 18h15, contre la Russie. Une rencontre déjà décisive, puisque en cas de victoire, elles décrocheront leur ticket pour les demi-finales de la compétition.