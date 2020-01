Euro 2020 : Didier Dinart choisit un groupe élargi et emmène 18 joueurs

Le sélectionneur de l'équipe de France de handball Didier Dinart a dévoilé ce lundi les 18 joueurs sélectionnés pour disputer le Championnat d'Europe (du 9 au 26 janvier en Autriche, Norvège et Suède). Une liste élargie qui devra être réduite à 16 avant le premier match des Bleus face au Portugal vendredi.

Trois gardiens et 18 joueurs : alors qu'était attendue ce lundi l'annonce des 16 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2020 de handball, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Dinart n'a pas tranché et a fait le choix d'emmener avec lui en Norvège un groupe élargi.

Ce sont donc les 18 joueurs qui ont participé à la préparation de cet Euro qui s'envoleront pour la Norvège. Sans surprise, les tauliers Nikola Karabatic, Ludovic Fabregas, Michaël Guigou, Cédric Sorhaindo ou encore Luc Abalo seront bien présents. Luka Karabatic, touché début décembre à la main droite et absent lors de la préparation, devra lui regarder ses coéquipiers depuis son canapé.

Le staff de l'équipe de France s'est octroyé d'un délai supplémentaire pour déterminer les 16 joueurs qui débuteront l'Euro vendredi face au Portugal. Un joueur de champ et un gardien feront les frais du choix de Didier Dinart. L'incertitude se prolonge donc un peu plus concernant l'identité du deuxième portier des Bleus. Yann Genty et Wesley Pardin seront bien tous les deux du voyage mais un seul aura le costume de doublure de Vincent Gérard vendredi.

Médaillés de bronze lors du dernier Euro, les Bleus débuteront donc cette nouvelle aventure continentale face au Portugal, avant un choc face à la Norvège le 12 janvier puis un dernier match de tour préliminaire face à la Bosnie-Herzégovine le 14. Un Championnat d'Europe qui pourrait permettre à l'équipe de France tentera d'aller décrocher son billet pour les prochains Jeux Olympiques. Pour cela, il faudra revenir avec le trophée ou avec le statut de finaliste en cas de sacre du Danemark.

Le groupe France pour l'Euro

Gardiens : Vincent Gérard (Paris SG), Yann Genty (Chambéry), Wesley Pardin (Aix)

Ailiers gauches : Michaël Guigou (Nîmes), Mathieu Grébille (Montpellier)

Arrières gauche : Romain Lagarde (Rhein-Neckar/GER), Élohim Prandi (Nîmes)

Demi-centres : Nikola Karabatic (Paris SG), Melvyn Richardson (Montpellier), Nicolas Claire (Aix)

Pivots : Ludovic Fabregas (Barcelone), Cédric Sorhaindo (Barcelone), Nicolas Tournat (Nantes)

Arrières droits : Dika Mem (Barcelone), Nedim Remili (Paris SG), Adrien Dipanda (Saint-Raphaël)

Ailiers droits : Luc Abalo (Paris SG), Valentin Porte (Montpellier)