Tests de grossesse illégaux dans le handball: le club de Nantes visé

Dans son communiqué (à lire en intégralité ici), l’AJPH rappelle que «ce type de contrôle est totalement illégal et viole non seulement la vie privée des joueuses mais porte également une grave atteinte à leur intimité. » L’association a adressé au club et au médecin un courrier et en a informé les instances ainsi que les partenaires sociaux.

Selon nos informations, le club de Nantes Atlantique Handball (à ne pas confondre avec son voisin, le HBC Nantes), où évoluent notamment les internationales françaises Camille Ayglon-Saurina, Catherine Gabriel et Blandine Dancette, serait le club incriminé dans le communiqué. Contacté à plusieurs reprises, le président du NHA Arnaud Ponroy n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitations. Affaire à suivre.