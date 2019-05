Handball : cinquième titre consécutif de champion pour le Paris SG

En football ou en handball, la domination est presque semblable pour le Paris-Saint Germain dans le championnat de France. Vainqueur d'Aix-en-Provence jeudi (29-20), le PSG a remporté un cinquième titre national de suite.

Ce nouveau couronnement sur la scène nationale intervient quatre jours après l'élimination des Parisiens en quarts de finale de la Ligue des champions contre les Polonais de Kielce.

Douze titres depuis 2012

Avec 43 points, le PSG compte huit unités d'avance sur Nantes et Montpellier, et ne peut plus être dépassé puisqu'en cas d'égalité (il reste huit points à distribuer), les Parisiens ont la différence particulière favorable.

Depuis l'arrivée du Qatar, en 2012, le PSG a remporté six des sept titres nationaux (seul échec en 2014), trois Coupes de France et trois Coupes de la Ligue.