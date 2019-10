Mondiaux : Le titre par équipe pour les Américaines, les Françaises 5e

Portées par la superstar Simone Biles, les gymnastes américaines ont été sacrées championnes du monde par équipe ce mardi à Stuttgart. Les Françaises et Mélanie De Jesus De Santos ont, elles, terminé à la 5e place et donc égalé leur performance de l'an passé.

Une 15e couronne mondiale à seulement 22 ans. Simone Biles a ajouté une nouvelle médaille d'or à sa collection bien garnie mardi, lors des championnats du monde par équipe à Stuttgart, où les Etats-Unis se sont imposés. Avec un total de 21 breloques mondiales, Biles n'est plus qu'à deux unités du record détenu par la légende bélarusse Vitaly Scherbo (23). La quadruple championne olympique en titre aura de multiples chances de l'égaler, et même de le dépasser : elle est qualifiée pour les cinq finales individuelles sur les tapis allemands, d'abord celle du concours général jeudi, puis celles au sol, au saut, à la poutre et aux barres asymétriques samedi et dimanche.

Par la même occasion, les Américaines envoient un message fort à moins de dix mois des Jeux olympiques de Tokyo. Indétrônables depuis maintenant huit ans sur le concours par équipe, elles ont écrasé le concours devant la Russie (166,529) et l'Italie (164.796), qui complètent le podium à presque six longueurs. La France termine cinquième, à un point du podium. Emmenées par Mélanie De Jesus Dos Santos, les Bleues ont inscrit 163.628 points et égalé leur performance des Mondiaux de l'année passée. Elles avaient terminé à la quatrième place à l'issue des qualifications. Mais elles ont payé cher deux chutes intervenues tôt dans le concours, une aux barres et l'autre à la poutre.