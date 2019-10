Mondiaux de gymnastique : sacrée sur le saut, Simone Biles égale le record de médailles mondiales

La championne américaine Simone Biles, victorieuse au saut, s'est offert ce samedi à Stuttgart son 17e sacre mondial et a égalé le record absolu de médailles mondiales pour un ou une gymnaste, avec 23 breloques au compteur.

Elle avait déjà ajouté un record de plus à son palmarès ce jeudi en remportant pour la 5e fois de sa carrière le concours général lors des championnats du monde. Simone Biles a cette fois décidé de faire encore plus fort.

Biles rejoint Scherbo au sommet

Impériale au saut ce samedi, elle a écœuré la concurrence sur le saut avec une note de 15,399, loin devant sa compatriote Jade Carey (14,883) et la Britannique Ellie Downie (14,816) pour remporter son 17e titre mondial, le deuxième en carrière dans cette catégorie.

Et si elle était déjà la gymnaste la plus titrée de l'histoire des Mondiaux, Simone Biles a égalé cette fois le record du nombre de médailles planétaires avec 23 breloques et rejoint ainsi au palmarès le Biélorusse Vitaly Scherbo qui avait sévi dans les années 90.

La ruée vers l'or

Mais la moisson de médailles ne devrait pas s'arrêter là. Si l'Américaine de 22 ans a échoué lors de la finale des barres asymétriques en terminant 5e, il lui reste celles de la poutre et du sol ce dimanche. Deux occasions pour passer seule en tête des médaillés mondiaux et écrire un peu plus sa légende.