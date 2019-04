Championnats d'Europe : Mélanie De Jesus Dos Santos reine du concours général

Sa participation au concours général n'a pourtant été décidée que tardivement : blessée à l'annulaire gauche mi-janvier lors d'un entraînement aux barres asymétriques, la gymnaste martiniquaise devait initialement se limiter au sol, dont elle est la championne sortante, et à la poutre. Le choix a été judicieux. "DJDS" a pris la deuxième place des qualifications jeudi. Et en finale, au pied du podium à mi-parcours, elle a fait la différence sur les deux derniers agrès, à la poutre et au sol, dont elle a obtenu les meilleurs scores.

Au fil des agrès, la Martiniquaise s'est rapprochée des sommets jusqu'à l'apothéose final lors de son passage au sol. Elle termine avec un total de 55,433 points devant la Russe Angelina Melnikova et la Britannique Elissa Downie. Mélanie De Jesus Dos Santos succède à Marine Debauve, dernière française titrée dans le concours général européen. Pour sa première finale à ce niveau, Lorette Charpy prend quant à elle la 8e place. Chez les garçons, pas de médaille tricolore. Loris Frasca et Paul Degouy ont pris les 9e et 24e places respectives. L'or est revenu au Russe Nikita Nagomyy devant son compatriote Artur Dalaloyan et le Chypriote Marios Georgiou.

Avec AFP