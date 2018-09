Ryder Cup : suivez la 2e journée EN DIRECT

La planète golf n'a d'yeux que pour la France et Saint-Quentin-en-Yvelines, théâtre d'une Ryder Cup qui s'annonce grandiose, sublimée par la présence d'un certain Tiger Woods revenu au sommet et la promesse d'un duel au couteau entre Européens et Américains. Si vous n'avez pas la chance de vous rendre sur place, comme les 270 000 spectateurs espérés en une semaine, Francetvsport vous fait vivre comme si vous y étiez l'un des événements sportifs les plus suivis dans le monde. Place à cette alléchante deuxième journée !