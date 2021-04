Qui est Hideki Matsuyama, vainqueur du Masters d'Augusta et premier Japonais à remporter un Majeur de golf ?

Cela faisait 85 ans que le Japon attendait un tel exploit. Et Hideki Matsuyama l'a fait. Il est en effet devenu le premier Japonais à remporter le Masters d'Augusta, dimanche 11 avril en Géorgie, aux Etats-Unis. Depuis 1936, date de la première participation d'un Japonais à un Masters, le pays était dans l'attente d'un tel succès.

Hideki Matsuyama a ainsi concrétisé ce rêve, où ses compatriotes, Isao Aoki, Tommy Nakajima ou encore Shigeki Maruyama, tous des joueurs de classe mondiale produits par l'archipel, n'y sont jamais parvenus avant lui. "Je ne peux pas dire que je suis le plus grand. Cependant, je suis le premier à avoir remporté un majeur, et si c'est la barre, alors je l'ai placée", a répondu le joueur de 29 ans à la presse américaine lui demandant si son exploit faisait de lui le plus grand joueur nippon de l'histoire. Si Hideki Matsuyama préfère humblement assumer un statut de pionnier, ce succès reste unique à plus d'un titre. Non seulement cette sixième victoire à Augusta est de loin la plus prestigieuse de sa carrière, mais son total est égal à celles cumulées par tous les autres joueurs japonais sur le circuit nord-américain.

"Matsuyama ouvre les portes de l'Histoire"

Déjà une star au Japon, son sacre l'a fait passer dans une autre dimension, ce que n'a pas manqué de souligner Tiger Woods sur Twitter. "Tu rends le Japon fier, Hideki. Félicitations pour cet énorme accomplissement pour toi et ton pays. Cette victoire historique au Masters aura un impact sur le monde du golf dans son ensemble", a félicité le grand absent de cette édition.

De la fierté, le Japon en a ce lundi. Tout le pays a salué la victoire historique de Hideki Matsuyama au Masters d'Augusta de golf, des chaînes de télévision s'emparant aussitôt du succès au Premier ministre y voyant une "grande réussite" en pleine pandémie. "Matsuyama ouvre les portes de l'Histoire", a quant à lui claironné le journal Asahi.

Un pionnier comparé à Tiger Woods

En 1997, Tiger Woods, alors âgé de 21 ans, avait enthousiasmé l'Amérique, suscitant une "Tiger-mania", qui donna envie à plus d'une génération de jeunes, de tous milieux et de toutes origines, de suivre sa voie. Né à ... Matsuyama (au sud de l'archipel), le 25 février 1992, Hideki Matsuyama a comme son glorieux aîné, tapé ses premières balles dès son plus jeune âge, à quatre ans (Woods à deux ans), et il a évidemment été biberonné aux exploits de l'homme aux 15 Majeurs. Son père aussi lui a enseigné ce sport, allant même jusqu'à lui faire changer d'école pour stimuler son jeu.

En 2011, il écrit le premier chapitre d'une histoire heureuse avec le Masters d'Augusta en devenant le premier amateur japonais à y prendre part et le seul à y passer le cut. Sa 27e place lui permet de remporter la Coupe d'Argent, décernée au meilleur non professionnel en lice. Numéro un mondial du classement amateur en 2012, il est passé professionnel l'année suivante. Dimanche, il est ainsi entré dans le cercle très fermé, celui de ceux qui ont réussi à se distinguer comme meilleur amateur du Masters et le gagner ensuite. Avant lui, ils étaient six à l'avoir fait : Jack Nicklaus, Ben Crenshaw, Cary Middlecoff, Phil Mickelson, Tiger Woods et Sergio Garcia. Il est donc aujourd'hui le 7e joueur de l'histoire à rejoindre ce cercle.

Ascension discrète

Son ascension est discrète mais fulgurante. En huit ans, il termine plusieurs fois aux places d'honneur dans les Majeurs, d'abord 6e du British Open en 2013, puis 5e au Masters en 2015, 4e du Championnat PGA en 2016 et enfin 2e de l'US Open 2017. Il a aussi glané cinq titres en USPGA, dont deux Championnats du monde WGC, qui lui ont valu de se hisser au 2e rang mondial en 2017.

L'effervescence, survenue sur l'archipel dimanche, n'est pas prête de redescendre. Ce pays, qui comptait 17 millions de licenciés en 2016 pour 2500 parcours, soit deux fois plus que n’importe quel Etat américain, tient désormais sa star internationale et se prend sûrement à rêver d'or, à trois mois et demi du tournoi olympique de Tokyo.

