L'improbable hole-in-one d'Eddie Pepperell

L'Anglais Eddie Pepperell a réussi un étonnant hole-in-one (un trou en un coup), jeudi, lors des British Masters de golf. C'est sur le neuvième trou du parcours que sa balle a d'abord heurté directement le drapeau pour rebondir et finalement terminer sa course au fond du trou. Grâce à ce coup magistral, le natif d'Oxford occupe la première place après le premier tour, aux côtés de Tommy Fleetwood et Matt Wallace. Pepperell dispose d'une une carte de 67, soit 5 sous le par.