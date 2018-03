Zlatan Ibrahimovic au Los Angeles Galaxy, c'est fait

Le transfert de l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, libéré par Manchester United jeudi, au Los Angeles Galaxy a été confirmé dans une page de publicité publiée vendredi dans le Los Angeles Times. "Cher Los Angeles, je t'en prie", indique simplement le texte de cette publicité publiée par le club du Championnat nord-américain de football (MLS), avec la signature d'Ibrahomivic et le logo du club. A 36 ans, il emprunte donc un itinéraire comparable à celui de David Beckham, autre ancien de MU et du PSG, qui avait fini sa carrière à Los Angeles.

Après Malmö, l'Ajax, la Juventus, l'Inter, le FC Barcelone, l'AC Milan, le PSG et Manchester United, Zlatan Ibrahimovic va découvrir un nouveau club, et un nouveau championnat. Dans sa 37e année, il s'est lancé dans un nouveau défi. Après une saison et demie sous le maillot des Red Devils, il quitte donc la Premier League, libéré par le club mancunien alors qu'il s'y était rengagé malgré une déchirure des ligaments d'un genou. Mais barré par la concurrence notamment de Lukaku, il n'a disputé que 7 matches pour 1 but cette saison, alors qu'il avait fini le premier exercice avec 28 buts en 46 rencontres.

A Los Angeles, il devrait toucher un salaire annuel de 1.2 millions d'euros, soit le maximum autorisé dans le championnat nord-américain qui possède un plafond salarial.