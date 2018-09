« United Managers », le coaching 2.0 qui bouscule le foot amateur

Julien n’est pas un coach comme les autres… L’entraineur de l’AG Caen a des… centaines d’adjoints ! Et cela peut être vous, ou tout autre internaute branché sur le site «United Managers». On appelle ça du coaching collaboratif: le onze de départ ou la tactique de ce club de 6ème division sont décidés après le vote des supporters. L’Avant-Garde Caennaise (qui porte bien son nom), vient de jouer son premier match de la saison. Tout le Sport était présent et s’est rendu-compte que déjà, le concept faisait grincer des dents… Certains autres clubs s’opposent à cette application, en avançant des questions d’argent ou d’éthique. Pour l’heure, la ligue de Normandie a interdit toute retransmission des matches en direct, ce qui pourrait signer la fin de l’aventure… Reportage sur place Guillaume Papin, et Guillaume Michel.