Trophée des champions : Suivez PSG-Rennes EN DIRECT

Le PSG et Rennes se retrouvent ce samedi à Shenzhen pour le Trophée des champions (13h30). Les Bretons avaient remporté leur précédent match en finale de la Coupe de France il y a quelques semaines. Les Franciliens s'avancent avec une équipe quasiment au complet puisque seul Neymar, suspendu, sera absent. Ce sera aussi l'occasion de voir à l'oeuvre les nouvelles recrues parisiennes. Herrera, Sarabia et même Diallo pourraient débuter. Du côté des Bretons, les hommes de Julien Stéphan joueront sans leurs internationaux qui ont joué la CAN (Sarr, Niang, Traoré, Doumbia, Bensebaini) ainsi que Benjamin André, transféré à Lille.