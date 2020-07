Téléfoot, nouveau diffuseur majeur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, sera distribué sur les box SFR

Les groupes Altice et Mediapro ont annoncé lundi avoir trouvé un accord pour la distribution de la nouvelle chaîne Téléfoot, qui diffusera la Ligue 1 et la Ligue 2 de football à partir de cette saison, sur les box de l'opérateur SFR pour la période 2020-2024.

L'accord prévoit également la co-diffusion des compétitions européennes, Ligue des Champions et Ligue Europa, dont les droits sont actuellement détenues jusqu'en 2021 par Altice, sur RMC Sport, ainsi que sur Téléfoot, la chaîne créée par Mediapro, nouveau diffuseur majeur de la L1 et de la L2 à partir du mois d'août.

Dans un communiqué datant de ce lundi, le groupe Altice annonce la signature de deux contrats avec le média espagnol. Tout d'abord, à partir du 20 août, les clients SFR se verront proposer, sur la période 2020-2024, l'accès à la nouvelle chaîne Téléfoot. Cela concerne la retransmission des matches de Ligue 1 et Ligue 2, soit huit rencontres par journée. Si l'abonnement à RMC Sport était de 15€ jusqu'à présent, il sera à présent de 25,90€ avec un engagement d'un an ou de 29,90€ par mois sans engagement, si le client souscrit à l'offre incluant Téléfoot.

"SFR devient ainsi l'opérateur 100% foot, le seul en France à proposer à ses abonnés tout le football français et européen", s'est satisfait l'opérateur dans le communiqué. L'abonné de la nouvelle chaîne pourra donc regarder la Premier League et la Liga NOS (championnat portugais). Et pour les Coupes d'Europe, il aura deux possibilités.

Enfin, le deuxième accord entre les deux parties permet à Téléfoot de co-diffuser les matches de Ligue des champions et Ligue Europa pour la période 2020-2021. Les campagnes européennes démarreront en octobre prochain et c'est la dernière année de contrat pour RMC Sport, avant que Canal + et beIN Sports ne reprennent la main. Si les montants des deux opérations n'ont pas été précisés, L'Équipe annonce que Mediapro devrait prendre 50% de la facture, soit 175 millions d'euros.

